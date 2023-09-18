Суд ООН начинает слушания по иску Украины против России по Конвенции о геноциде

В Международном суде ООН в Гааге сегодня, 18 сентября, начнутся слушания по иску Украины против России. Он был направлен в феврале 2022 года из-за нарушения Конвенции о геноциде в связи с военной операцией на Украине. Судебные слушания продлятся до 27 сентября.

Сегодняшние слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым РФ. 19 февраля слово предоставят украинской стороне. 20 сентября заслушают другие страны, допущенные к участию в процессе судом. В их числе Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

В марте 2022 года суд призвал РФ приостановить военную операцию на территории Украины, а также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут затянуть судебное разбирательство. В октябре Россия выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, из-за чего разбирательство по существу приостановили.

В июле 2023 года в Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений на Украине. Кремль считает международный трибунал нелегитимным. Глава СКР Александр Бастрыкин предлагал создать международный трибунал «союзников и единомышленников» по Украине.

Лаура Кеффер