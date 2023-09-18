Цифровые волонтеры «Единой России» помогают посетителям МФЦ осваивать современные информационные сервисы

В рамках проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» в Пермском крае стартовало направление по обучению посетителей МФЦ, прежде всего старшего возраста, пользованию «Госуслугами» и другими цифровыми сервисами. Сегодня, 15 сентября, с работой волонтеров в МФЦ Индустриального района Перми ознакомились координатор федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Антон Немкин и региональный координатор проекта, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Мотрич.

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Группа волонтеров «Цифровой России» в Пермском крае ранее прошла обучение в центральном МФЦ Перми под руководством специалистов центра «Мои документы» и минцифры Пермского края. Они ознакомились с системой работы центров, перечнем оказываемых услуг, а главное – с возможностями их дистанционного получения.

Как рассказал лидер группы волонтеров «Цифровой России» Виктор Пестряков, теперь небольшие группы из двух-трех человек несколько часов в день будут работать в тех МФЦ, которые оборудованы гостевыми компьютерами, и помогать посетителям старшего возраста осваивать дистанционное получение государственных и муниципальных услуг.

– «Цифровые волонтеры» – относительно недавнее направление проекта «Цифровая Россия». Он начался в Астраханской области, и сегодня к нему присоединились уже 20 регионов, в том числе Пермский край. Инициатива очень полезная, особенно для представителей нашего старшего поколения. Информационные технологии стремительно развиваются, и иметь базовые знания в «цифровом мире» сегодня уже стало необходимостью. Помимо того что люди должны уметь дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, важными направлениями цифровой грамотности являются борьба с фейками в Интернете, умение противостоять мошенникам и многое другое. Именно этим, в том числе, и занимаются наши волонтеры, – отметил Антон Немкин.

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Координатор партпроекта также рассказал, что, как депутат Государственной думы РФ, он внес в парламент законопроект по борьбе со списанием денег по автоматическим подпискам. Нередко некоторые не очень добросовестные электронные сервисы подписывают абонентов мобильных операторов автоматически, и те порой даже не понимают, за что у них списывают деньги. Суммы, может быть, и небольшие – 50–60 рублей, и человек просто машет рукой, но из платежей миллионов абонентов для получателей складываются серьезные средства.

«После того как законопроект пройдет все чтения и будет принят, списать средства абонентов можно будет только после их подтверждения», – подчеркнул депутат Госдумы.

Региональный координатор проекта «Цифровая Россия» в Пермском крае Александр Мотрич сообщил, что число волонтеров постоянно растет – активных и неравнодушных ребят, желающих получить новые знания и помочь другим людям, много. Поэтому в планах партпроекта в Пермском крае – развивать просветительское направление работы.

– Регулярно мы проводим встречи со студентами и школьниками. В ближайшее время планируем провести обучающий семинар по теме «цифровой гигиены» и информационной безопасности для некоммерческих организаций Пермского края. Также в планах – собирать представителей старшего поколения в ТОС, сеть которых у нас очень развита, и приглашать туда наших волонтеров. В числе самых актуальных тем, которые, к сожалению, в повестке постоянно присутствуют, – это мошенничество, жертвами которого часто становятся именно пенсионеры. Крайне важно рассказать им, каким образом можно этому противостоять, – поделился Александр Мотрич.