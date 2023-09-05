Гутерриш предложил дать Африке одно постоянное членство в Совбезе ООН

По итогам реформы Совбеза ООН одна из африканских стран должна получить место постоянного члена в организации, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сделал это предложение на проходящем в Найроби Африканском климатическом саммите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Нам нужна международная финансовая система с архитектурой, которая благоприятствует развивающимся странам в целом и африканским странам в частности, и нам нужна реформа Совбеза ООН, в котором Африка наконец получит хотя бы одно постоянное место»,— заявил Антониу Гутерриш.

По его мнению, глобальные институты, созданные после Второй мировой войны, когда Африка была под властью колониальных держав, создает несправедливость, сегодня безусловно влияющую на африканский контекст. «Глобальные институты должны активизировать свою деятельность, гарантировать африканское представительство и реагировать на потребности и потенциал Африки. От международных финансовых институтов до Совета Безопасности ООН, где у Африки нет постоянного места»,— отметил он.

Совбез ООН был создан в 1945 году. Сейчас в него входят 15 стран, из них пять постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), еще 10 — непостоянных. С 2022 года непостоянными членами Совбеза являются африканские страны Габон, Гана и Кения. Право вето есть только у постоянных членов. По словам Антониу Гутерриша, большинство стран ООН признают необходимость реформы этой организации.

Анастасия Ларина