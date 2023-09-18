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Коммерсантъ FM
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Эрдоган на встрече с Маском предложил построить в Турции завод Tesla

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с американским бизнесменом Илоном Маском. Они обсудили инвестиции предпринимателя в экономику Турции. Об этом сообщило управление по связям администрации турецкого президента соцсети X (экс-Twitter).

Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН. «Президент Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX в Нью-Йорке... В свете выхода... продукции Tesla на турецкий рынок, Эрдоган призвал компанию открыть свой седьмой завод в Турции»,— говорится в сообщении канцелярии президента.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Илона Маска на технологический фестиваль Teknofest в Измире, рассказал о концепции Digital Turkiye и национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Президент Турции также предложил сотрудничество со SpaceX в области космических исследований.

В августе Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода по производству недорогих электромобилей в Индии. Сейчас у Tesla есть шесть заводов. Седьмое предприятие — в Мексике, оно находится на стадии строительства. Илон Маск говорил, что Tesla выберет страну для строительства нового предприятия к концу этого года.

Анастасия Ларина

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