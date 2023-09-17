Над Белгородской областью системой ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа

17 сентября около 20.40 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе: «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Ранее сегодня был прилет со стороны Украины одного снаряда на территорию промышленного предприятия «за чертой жилой застройки» Шебекина.

Владимир Зоркий