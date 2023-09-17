В белгородском Шебекине ошибочно сработала система оповещения об обстреле

Вечером 17 сентября прилетов на территорию Шебекина Белгородской области не зафиксировано, заявил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Он уточнил, что был прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия «за чертой жилой застройки». «Без пострадавших. Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток»,- рассказал господин Жданов.

По его словам, запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города «связан с технической ошибкой».

За 16 сентября ВСУ выпустили по Белгородской области 108 единиц боеприпасов.

Владимир Зоркий