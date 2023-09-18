Микропубличность

В условиях трудностей с привлечением фондирования на долговом рынке микрофинансовые организации обращаются к рынку акций. Для МФО IPO может означать понимание реальной рыночной оценки компании и ее прозрачность, что способствует в том числе привлечению финансирования у банков на более комфортных условиях. Кроме того, у компаний сектора есть сформированный пул инвесторов. Однако такие инвестиции могут быть слишком рискованными, в том числе в условиях постоянно ужесточающегося регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На фондовом рынке могут появиться акции еще одной микрофинансовой компании. В пятницу, 15 сентября, акционеры МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) приняли единогласное решение о приобретении компанией статуса публичности и размещении 10 млн обыкновенных акций на сумму 33 млн руб. (по номиналу) по открытой подписке. В ЦФП не ответили на запрос “Ъ”.

В начале июля на Московской бирже начались торги акциями «Смарттехгрупп» (ей принадлежит МФК «Кармани»; см. “Ъ” от 3 июля). Кроме того, до конца 2024 года на IPO могут выйти еще две-три микрофинансовые компании, считает директор по инвестициям финтех-группы IDF Eurasia Антон Храпыкин. Конкретных имен собеседники “Ъ”, однако, не называют.

ЦФП работает под брендом «Viva Деньги» и предлагает займы на сумму до 100 тыс. руб. сроком до одного года. По итогам первого полугодия 2023 года процентные доходы компании составили 3,13 млрд руб., чистые процентные доходы — 1,44 млрд руб., чистая прибыль — 0,61 млрд руб.

В настоящее время уставный капитал компании разделен на 20 млн акций. Совокупный капитал ЦФП на середину года оценивался почти в 3 млрд руб., однако большая его часть приходилась на нераспределенную прибыль (2,6 млрд руб.).

Ни дата размещения ценных бумаг, ни цена размещения пока не объявлены. По оценке Артема Аутлева, вероятно, компания сможет привлечь в капитал сотни миллионов рублей. «Смарттехгрупп» привлекла 824 млн руб.

На акции нового эмитента может найтись спрос, полагают эксперты. «На рынке акций сейчас доминируют физические лица, они обеспечивают более 80% биржевых торгов. Это положительный момент: облигации микрофинансовых компаний также покупаются преимущественно физическими лицами, так что у крупнейших игроков уже есть сформировавшаяся база инвесторов»,— уверен управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Привлечь денежные средства через IPO для подобных эмитентов дешевле, чем путем размещения облигаций в период высоких процентных ставок, поясняет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

По данным RusBonds, в настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании с погашением в 2024 году на сумму 1,5 млрд руб. и доходностью 16,4% и 18% годовых. Всего, по оценке СРО «МиР», 7–10% фондирования микрофинансового рынка приходится на облигационные займы. Размещения проводили 13 компаний из 34 МФО, которым разрешено привлекать средства таким способом.

Кроме того, понимание владельцами компании и потенциальными партнерами ее рыночной стоимости позволит привлекать больше кредитных линий от банков по лучшим условиям, и привлеченными деньгами можно погасить более дорогие кредитные обязательства, отмечает Антон Храпыкин.

Однако у сегмента есть и риски, в первую очередь продолжающееся ужесточение регулирования — более жесткие макропруденциальные лимиты и снижение полной стоимости кредита. «Инвесторам нужно очень аккуратно подходить к инвестициям в акции МФО, так как у них обычно довольно рискованная бизнес-модель, невысокие кредитные рейтинги. Котировки могут быть крайне волатильны из-за низкого объема ликвидности»,— указывает Артем Аутлев.

Кроме того, размещение акций «Смарттехгрупп» сложно назвать успешным для инвесторов, сходятся во мнении эксперты. Сделка была совершена по завышенным мультипликаторам, и с момента размещения акции значительно снизились, указывает господин Александров. Сейчас на бирже они котируются около 2,7 руб., тогда как в начале июля сделки заключались даже по 3,5 руб. За это же время индекс Московской биржи вырос на 13%.

Для проведения успешного размещения эмитенту следует ориентироваться не на спекулятивный спрос, а формировать базу инвесторов, которые действительно понимают бизнес и видят его долгосрочное развитие. Это, полагает Дмитрий Александров, «обеспечит более сдержанное предложение акций на вторичных торгах, а значит поддержит котировки в процессе обращения».

Полина Трифонова, Ксения Куликова