Президент Финляндии призвал Европу «терпеть» Россию

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью The New York Times призвал европейские страны не критиковать «осторожную» политику президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок Киеву вооружения. Господин Ниинистё считает, что Европа должна «терпеть» Россию и «даже немного понимать» ее, поскольку она «может вернуться к войне после мира на Украине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет» — так он прокомментировал критику в отношении действий Запада в рамках украинского конфликта. Финский президент призвал «понять позицию тех, кто несет ответственность», поскольку не все европейцы «осознают, что это (военная операция на Украине.— "Ъ") — европейская проблема».

«Есть также большой европейский интерес в том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после мира на Украине»,— отметил Саули Ниинистё.

По его словам, Европа должна найти способ сохранить отношения с Россией, чтобы «новая война не ждала за дверью». «Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, а способность терпеть и даже немного понимать друг друга»,— сказал господин Ниинистё.

В мае 2022 года Финляндия подала заявку на вступление в НАТО. В апреле 2023 года страна стала официальным членом альянса. Решение присоединиться к НАТО стало ответом на начало военной операции России на территории Украины. С февраля 2022 года Финляндия поставляет Украине вооружение, в настоящее время ведутся переговоры о поставках Киеву самолетов F-18 Hornet. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять от финской стороны эти истребители, но подчеркнул, что основным приоритетом для Украины является получение истребителей F-16.

Полина Мотызлевская