Зеленский заявил о готовности принять у Финляндии истребители F-18

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил о готовности принять от финской стороны истребители F-18 Hornet. При этом он подчеркнул, что основным приоритетом для Украины является получение истребителей F-16.

В ходе майского визита господина Зеленского в Финляндию президент страны Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, заявил, что у его страны есть только старые самолеты F-18 Hornet. Он уточнил, что их передача возможна только после того, как сама Финляндия получит на вооружение F-35. «Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот. Пройдут годы, и Hornet за это время успеют устареть»,— сказал тогда господин Ниинистё.

Сегодня, 23 августа, отвечая на вопрос журналистов о готовности Украины принять от Финляндии F-18 Hornet, Владимир Зеленский сказал: «Наш приоритет F-16. Но мы готовы брать все, что нам дают, чтобы защищать свое государство. Мы готовы учиться на всем, что плавает и летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте — мы с удовольствием. Мы будем благодарны». Фрагмент конференции опубликован в Telegram-канале президента Украины.

О готовности передать Украине истребители F-16 заявили уже Нидерланды и Дания. Ранее они получили необходимое разрешение от США, которые производят эти самолеты. По словам Владимира Зеленского, 42 истребителя будут переданы после того, как украинские пилоты пройдут обучение по управлению ими.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».