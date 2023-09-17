Компания из Москвы построит на проспекте Культуры поликлинику за 2,6 млрд рублей

ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по СПб и ЛО» определило подрядчика для строительства амбулаторно-поликлинического комплекса на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга. Контракт на сумму 2,6 млрд рублей будет подписан с ПАО «Мосэнергосетьстрой». Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщает АБН.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет возвести девятиэтажный комплекс, организовать кислородную станцию, дизель-генераторную установку и трансформаторную подстанцию. Работы должны быть завершены в течение 31 месяца со следующего дня после подписания акта передачи стройплощадки.

ПАО «МЭСС» зарегистрировано в 2005 году в Москве. Выручка компании за прошлый год, согласно базе СПАРК, составила 2,3 млрд рублей при чистой прибыли 13 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 16 выигранных контрактов за общую сумму 9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одну поликлинику в Петербурге — на проспекте Маршала Блюхера — за 1,3 млрд рублей построит компания «Суар-Групп».

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