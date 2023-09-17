Украинский беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле

17 сентября около 3:50 на территорию Орла упал беспилотный летательного аппарата. По словам губернатора Андрея Клычкова, БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе, где находился резервуар с топливом. Начался пожар, с которым оперативно справились.

Как уточнил в соцсетях глава региона, «открытое горение резервуара с топливом уже полностью устранено», пострадавших нет. Сейчас на территории объекта работают экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы. Они устанавливающие обстоятельства случившегося. «Ситуация находится под полным контролем»,- заверил господин Клычков.

Вчера российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью.

Владимир Зоркий