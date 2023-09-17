В белгородском селе Старый Хутор при обстреле ВСУ повреждены два частных дома

В воскресенье, 17 декабря, под обстрел вооруженных сил Украины дважды попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

После подворового обхода повреждения были выявлены в двух частных домовладениях. В них выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж. «На месте работают аварийные и оперативные службы»,— уточнил глава региона.

Также сегодняшней ночью атаке со стороны Украины подвергся Орел.

Владимир Зоркий