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ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области

Сегодня, 17 сентября, под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавших нет, но повреждены два частных дома. В них выбиты окна, посечены заборы. «Подрядные организации произведут необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам»,— подчеркнул господин Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что сегодня под обстрел вооруженных сил Украины дважды попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших не зафиксировано, есть повреждениях в двух домах.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 108 единиц боеприпасов.

Мария Старикова

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