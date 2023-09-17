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За 16 сентября ВСУ выпустили по Белгородской области 108 единиц боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 16 сентября. Было применено не менее 108 единиц различных боеприпасов, в результате один гражданин получил ранения, в трех населенных пунктах повреждения получили строения, объекты инфраструктуры и автомобили.

Так, в Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – семь и шесть соответственно.

В Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атакована с помощью дрона-камикадзе.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Нижние Мельницы и село Вериговка. По ним установлено три и семь прилетов соответственно. В селе Колосково система ПВО сбила БПЛА самолетного типа, а села Долгое трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе. В результате здесь «незначительные повреждения» получила водонапорная башня, а также один легковой автомобиль.

В Волоконовском районе из миномета (три снаряда) и гранатомета (десять) обстреляли хутор Старый.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпустили 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – три и восемь минометных снарядов соответственно. На село Пороз с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас, который повредил один из инфраструктурных объектов связи.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, по которой установлено пять прилетов. По окраине села Староселье выпустили шесть артиллерийских снарядов. Здесь же ВСУ сбросили с БПЛА одно взрывное устройство.

В Шебекинском округе по самому городу было выпущено два артиллерийских снаряда. Пострадал водитель грузового автомобиля, который получил осколочное ранение. Госпитализация ему не потребовалась, раны обработали на месте. В результате обстрела также имеются повреждения на одном из промышленных предприятий: остекление, фасад, перекрытие. Повреждены и три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сбросили два взрывных устройства, в селе Муром – четыре. По селу Новая Таволжанка со стороны Украины было выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородчину 30 снарядами.

Владимир Зоркий

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