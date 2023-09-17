Главный тренер ФК «Сочи» Хохлов подал в отставку после поражения от «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения своей команды в игре против московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Руководство клуба уже приняло отставку Хохлова и назначило на пост тренера Александра Точилина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хохлов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Хохлов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«ФК "Сочи" и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении на сайте клуба.

Хохлов был назначен на пост наставника «Сочи» в апреле 2023 года после отставки предыдущего тренера команды Курбана Бердыева. Под руководством Хохлова «Сочи» провел 19 официальных матчей в РПЛ и Кубке России по футболу, в которых пять раз одержал победу, один раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Накануне, 16 сентября, «Сочи» в матче РПЛ уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:1 и опустился на 12-е место в турнирной таблице национального первенства.

Новый главный тренер «Сочи» Александр Точилин ранее уже руководил этой командой в 2018–2019 годах и в 2022 году. В нынешнем сезоне РПЛ Точилин был одним из помощников Дмитрия Хохлова в тренерском штабе сочинского клуба. На какой срок в этот раз «Сочи» заключил контракт со специалистом, не уточняется.

Александр Кислов