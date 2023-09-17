Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине

Лидеры ряда балканских стран выражают сомнение и недовольство из-за того, что Евросоюз в ускоренном порядке запустил процесс принятия Украины, пишет Financial Times. В частности, президент Сербии Александр Вучич считает, что Евросоюз никогда не оказывал Балканским странам той поддержки, которую получает Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует политическую поддержку, которой не было у нас»,— заявил господин Вучич изданию.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. Однако позднее переговоры о членстве Сербии зашли в тупик из-за невозможности нормализовать отношения с Косово. Financial Times обращает внимание, что Сербии пришлось ждать три года до получения статуса кандидата, Украина же подала заявку на членство в феврале 2022 года и четыре месяца спустя получила статус кандидата.

Ранее Евросоюз пообещал ускорить процесс членства шести балканских стран — Сербии, Косово, Черногории, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, процесс вступления одной из указанных стран должен быть запущен к 2030 году.

Комментируя заявление господина Мишеля, премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что пример Украины говорит о том, что боевые действия могут ускорить процесс вступления в Евросоюз. Как пишет издание, на конференции в Словении господин Рама в шутку спросил представителей балканских государств: «Кто кого должен атаковать, чтобы быстрее получить членство?»

«Болгария может легко напасть на Северную Македонию, Хорватия может напасть на Сербию, Сербия может напасть на Косово, Босния может напасть сама на себя... так что мы все можем быть готовы присоединиться к поезду с Украиной»,— сказал премьер-министр Албании.

В то же время министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что не рассматривает Украину как «конкурента» на пути вступления в ЕС. «Исход войны на Украине определит судьбу самого союза. Украину не следует рассматривать как привилегированную страну, потому что она борется не только за себя, она борется за будущее континента»,— сказал министр. Северная Македония получила статус страны—кандидата в ЕС в 2005 году. Однако переговоры о вступлении страны в ЕС начались только в 2022 году.

22 августа лидеры Северной Македонии, Албании, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Украины и Македонии подписали в Греции Афинскую декларацию, в которой подтверждается их нацеленность на интеграцию в Евросоюз. 13 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности принятия в ЕС новых членов в связи с «российским фактором». По ее мнению, необходимо предотвратить ситуацию, при которой не вовлеченные пока в Евросоюз страны попадут под контроль Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Им и не снилось».

Милена Костерева