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Коммерсантъ FM
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51 тыс. жителей юго-запада Японии рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Из-за угрозы подтоплений и оползней, вызванных проливными дождями, рекомендации покинуть свои дома получили по меньшей мере 51 тыс. жителей юго-западных регионов Японии, сообщил телеканал NHK. Рекомендации касаются префектур Нагасаки и Сага.

Согласно данным метеорологического управления Японии, утром в указанных районах интенсивность выпадения осадков достигала 69 мм в час. Такой объем осадков усиливает риск выхода из берегов рек и образования оползней в горной местности, предупредили метеорологи Ожидается, что сильные дожди на юго-западе Японии продолжатся до 18 сентября. За сутки может выпасть более 200 мм осадков.

Во время сильных ливней, обрушившихся на Японию в июле, уровень воды в реках Сиракава и Мифунэ в префектуре Кумамото превысил отметку опасности наводнений. Японские власти тогда отдали приказы об эвакуации более 587 тыс. человек.

Милена Костерева

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