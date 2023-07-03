Более полумиллиона человек на юго-западе Японии получили сообщения об эвакуации из-за ливней

На юго-западный регион Японии Кюсю обрушились ливни. Местные власти отдали приказы об эвакуации более 587 тыс. человек. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По данным на 11:30 утра по местному времени (5:30 мск), власти отдали приказы об эвакуации жителей в городах Курумэ, Ямэ (префектура Фукуока), Кумамото, Огуни, Мифунэ, Коси, Кикуйо (префектура Кумамото), Такачихо (префектура Миядзаки), Хита, Кусу (префектура Оита).

Метеорологического агентство Японии установило четвертый из пяти уровней шкалы предупреждения. Также в некоторых районах префектур Фукуока, Сага, Кумамото, Оита, Миядзаки и Ямагути ожидаются оползни.

Уровень воды в реках Сиракава и Мифунэ в префектуре Кумамото к десяти часам утра по местному времени превысил отметку опасности наводнений. Также из-за ливня нарушена работа железной дороги в префектуре Ямагути.

Олеся Павленко