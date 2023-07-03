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Коммерсантъ FM
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Более полумиллиона человек на юго-западе Японии получили сообщения об эвакуации из-за ливней

На юго-западный регион Японии Кюсю обрушились ливни. Местные власти отдали приказы об эвакуации более 587 тыс. человек. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

По данным на 11:30 утра по местному времени (5:30 мск), власти отдали приказы об эвакуации жителей в городах Курумэ, Ямэ (префектура Фукуока), Кумамото, Огуни, Мифунэ, Коси, Кикуйо (префектура Кумамото), Такачихо (префектура Миядзаки), Хита, Кусу (префектура Оита).

Метеорологического агентство Японии установило четвертый из пяти уровней шкалы предупреждения. Также в некоторых районах префектур Фукуока, Сага, Кумамото, Оита, Миядзаки и Ямагути ожидаются оползни.

Уровень воды в реках Сиракава и Мифунэ в префектуре Кумамото к десяти часам утра по местному времени превысил отметку опасности наводнений. Также из-за ливня нарушена работа железной дороги в префектуре Ямагути.

Олеся Павленко

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