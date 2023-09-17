Свердловская область получит еще 87 млн рублей на строительство глэмпингов

По заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область получит из бюджета РФ дополнительные 87,7 млн руб. на создание модульных гостиниц в регионе. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, общая сумма привлеченных на эти цели средств в 2024 составит 373 млн руб. Ранее стало известно, что правительство РФ выделит 285 млн руб. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в регионе.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион получил субсидии в размере 590 млн руб. 88,2 млн руб. будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципальных образований.

Напомним, к 2024 году количество глэмпингов в регионе вырастет в четыре раза. Из областного бюджета на эти цели направлено 82 млн руб. Глэмпинг — объединение некапитальных быстровозводимых домиков на природе, отличающихся повышенным комфортом и рассчитанных на двух-четырех человек.

Полина Хабарова

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