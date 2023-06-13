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Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Правительство РФ выделит 285 млн руб. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Заявку на участие в конкурсе проектов модульных гостиниц в Минэкономразвития РФ губернатор Евгений Куйвашев направлял в мае.

Загородный клуб "Яблоневый сад" в Верхотурье

Загородный клуб "Яблоневый сад" в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Загородный клуб "Яблоневый сад" в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, благодаря этой поддержке номерной фонд в регионе увеличится на 200 номеров. «Расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет бизнесу, причем малому и среднему, скорее окупать затраты»,— отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион получил субсидии в размере 590 млн. руб. 88,2 млн руб. будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципальных образований.

Напомним, к 2024 году количество глэмпингов в регионе вырастет в четыре раза. Из областного бюджета на эти цели направлено 82 млн руб. Глэмпинг — объединение некапитальных быстровозводимых домиков на природе, отличающихся повышенным комфортом и рассчитанных на двух-четырех человек.

Полина Хабарова

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