Уральцы в домике

На Урале растет спрос на отдых в глэмпингах. В связи с этим эксперты прогнозируют четырехкратный рост количества объектов к 2024 году. В Свердловской области на развитие этого направления из бюджета направлено 82 млн руб. Усилить интерес к отдыху в глэмпингах, по мнению участников рынка, может высокая стоимость зарубежного отдыха.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глэмпинг — объединение некапитальных быстровозводимых домиков на природе, отличающихся повышенным комфортом и рассчитанных на двух-четырех человек. Первый уральский глэмпинг возник в 2016 году. Лидером в глэмпинг-индустрии на Урале является Свердловская область, в ней насчитывается более 80 объектов загородного отдыха с размещением в среднем на 10–15 человек. Следующими идут Челябинская область и Пермский край. «Я считаю, Свердловская область — на уровне Кавказа, Алтая. Под Екатеринбургом очень большое количество загородных домиков в аренду»,— рассказала «Ъ-Урал» создатель коммьюнити собственников глэмпингов и эко-отелей Уральского федерального округа Евгения Федорова.

По оценкам участников рынка, за последние два-три года спрос на такой отдых рос на 30–35%. При этом они прогнозируют двукратный рост количества глэмпинг-объектов в 2023 году и четырехкратный — к 2024 году. «Я думаю, что будут открываться глэмпинги вблизи природных достопримечательностей, зон рекреаций и водоемов, поскольку на водоеме глэмпинг всегда выигрывает»,— пояснила госпожа Федорова. На появление новых глэмпинг-объектов будет влиять грантовая поддержка и развитая инфраструктура, транспортная доступность, считает генеральный директор загородного клуба «Белая лошадь» Кирилл Барсуков.

По данным департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, в 2023 году на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, а также на развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями, планируется направить 332 млн руб. из федерального бюджета. На развитие именно глэмпингов будет направлено 82 млн руб. По предварительной оценке департамента, с привлечением грантовой поддержки планируется реализовать порядка 70 проектов и создать около 100 номеров в глэмпингах и автокемпингах.

По данным участников рынка, средний чек пребывания в глэмпинге сейчас варьируется от 4 до 10 тыс. руб. По словам господина Барсукова, когда объемы поставок зарубежного оборудования сократились, его стоимость выросла на 30–50%. «Если мы говорим про оснащение под ключ — водоотведение, водоснабжение и так далее. Можно ставить оборудование российского производства, но оно не доведено до того уровня, как есть у тех же немцев и итальянцев»,— пояснил Кирилл Барсуков. По его словам, это привело к росту средней стоимости всех услуг на 15%.

Владелица Eco Park Canada Татьяна Полевова рассказала, что в конце декабря стоимость пребывания в круглогодичных домиках увеличилась в среднем на 12,5%, поскольку выросли тарифы на электроэнергию: «Круглогодичные домики — это и отопление, и теплый пол. В каких-то объектах мы подняли цену на 1 тыс. руб., в каких-то — на 500 руб.». В летних домиках, по ее словам, цена осталась прежней.

Усилить интерес к отдыху в глэмпингах, по мнению участников рынка, может высокая стоимость зарубежного отдыха. Так, по данным турорператоров, стоимость путевки на двоих в Турцию из Екатеринбурга начинается от 120–150 тыс. руб. «Есть некое затишье в плане резервирования летнего сезона, потому что много прогнозов о том, что будут открыты границы, новые направления, увеличится количество рейсов. Но с учетом того, какая стоимость туров за границу, люди, скорее всего, переориентируются на внутренний туризм»,— полагает господин Барсуков.

Среди проблем глэмпельеры назвали блокировку соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), через которую они продвигали свои объекты.

Анастасия Таначева