В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты

В международном аэропорте Домодедово в Москве сняты все ограничения на прием и выпуск самолетов, в штатном режиме работает также подмосковный аэропорт Жуковский, сообщила Росавиация. В ночь на 17 сентября в Подмосковье были сбиты два беспилотника.

«По состоянию на 8:30 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский»,— говорится в сообщении Росавиации. В ведомстве уточнили, что из-за ограничений на запасной аэропорт ушел один самолет.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 17 сентября, средствами ПВО были сбиты два беспилотника — в городском округе Истра и в Раменском районе Подмосковья. Согласно данным онлайн-табло «Яндекс.Расписание», в настоящее время в Домодедово задержаны 17 рейсов, один отменен. Во Внуково задержаны четыре рейса, пять отменены. Еще десять рейсов задержаны в Шереметьево.