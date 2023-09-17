Посол МИД РФ: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что российская сторона фиксирует усиление военно-политической напряженности в Арктике, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. Он подчеркнул, что на усиление военного потенциала НАТО в этом регионе Россия отреагирует комплексом мер, в том числе превентивного характера.

«К сожалению, отмечаем усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне СВО. Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран»,— рассказал посол «РИА Новости».

По словам Николая Корчунова, при подготовке ответных мер, в том числе превентивного характера, российская сторона будет руководствоваться Концепцией внешней политики, а также Стратегией развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, рассчитанной до 2035 года. Посол отметил, что Россия продолжит содействовать «созданию благоприятных условий для повышения взаимного доверия в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога».

Финляндия вступила в НАТО в апреле и стала 31-м членом альянса. Для вступления Швеции в альянс необходимо одобрение Турции и Венгрии. Министр обороны России Сергей Шойгу называл расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции дестабилизирующим фактором. По словам министра, альянс усиливает группировку у границ России и Белоруссии, что угрожает военной безопасности РФ и требует «своевременного и адекватного реагирования». В августе Сергей Шойгу объявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах.