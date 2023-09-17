Польша проведет учения с новой техникой у границы с Россией

Министерство национальной обороны Польши объявило о военных учениях на границе с Россией. Учения называются «Осенний огонь». В них будет задействована новая техника, купленная недавно у США и Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Учения пройдут 17 сентября на полигоне в центре обучения пехотных войск в Бемово-Писке. Этот город расположен 80 км от границы с Калининградской областью. Будут задействованы около тысячи военных и 70 единиц техники, в том числе новые танки из Южной Кореи К2 и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Миноброны Польши также планирует получить американские ударные вертолеты Apache и танки Abrams. Министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что эта техника должна закрыть восточный фланг страны, или так называемые «закрыть Брестские ворота».

Анастасия Ларина