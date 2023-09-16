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Коммерсантъ FM
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Reuters: глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард изъяла телефоны у 26 членов совета управляющих, чтобы избежать утечек. Это произошло в ходе заседания, на котором было объявлено, что вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух возглавит надзорный орган ЕЦБ — Единый наблюдательный совет, сообщило Reuters со ссылкой на два источника. О назначении госпожи Бух ЕЦБ официально объявил 13 сентября. Она вступит в должность 1 января 2024 года.

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Собеседники агентства сообщили, что членам совета вернули телефоны после того, как кандидатура госпожи Бух была одобрена. По словам источников, госпожа Лагард решила забрать телефоны в связи с тем, что новость о назначении действующего главы Единого набсовета Андреа Энрии в 2018 году попала в СМИ до официального сообщения.

Reuters отмечает, что решение главы ЕЦБ об изъятии телефонов у членов совета было принято после того, как агентство 13 сентября опубликовало эксклюзивный материал о планах Европейского центрального банка повысить ключевой прогноз по инфляции на этой неделе, чтобы подготовить почву к повышению процентных ставок. Публикация Reuters повлияла на прогнозы многих экономистов и аналитиков, которые ожидали, что ЕЦБ не планирует повышать ставки, отмечает агентство. В ходе заседания госпожа Лагард осудила утечку, сообщило Reuters.

14 сентября ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов: теперь ставка по кредитам составляет 4,5%, по депозитам — 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%. Повышение, которое может стать последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, объясняется по-прежнему высоким уровнем инфляции.

Подробнее — в материале «Повышение на грани роста».

Эрдни Кагалтынов

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