В украинскую Умань прибыли 35 тыс. паломников по случаю еврейского Нового года

В город Умань Черкасской области Украины прибыли более 35 тыс. паломников на празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Иван Выговский в Telegram.

В связи с проведением мероприятия полиция в Умани работает в усиленном режиме. Установлены стационарные посты, пункт визовой поддержки, сканеры багажа. Круглосуточно работает координационный штаб, в который входят представители Нацполиции, Нацгвардии, службы по ЧС и других ведомств. Также прибыли израильские полицейские.

В нынешнем году Рош ха-Шана празднуется с 15 по 17 сентября. С 5 сентября власти Черкасской области ввели в Умани особый режим передвижения.

В августе газета Kyiv Post со ссылкой на источники сообщала, что из-за «недружественных действий» Израиля и «пророссийской позиции на международной арене» украинские власти обсуждают отмену безвизового режима. Позднее информацию подтвердили в украинском посольстве.

Между тем Израиль, как сообщала газета, просил Украину о предоставлении гарантий безопасности в преддверии приезда паломников в Умань. Украинская сторона отметила, что не может дать такие гарантии из-за обстрелов.