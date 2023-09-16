Сына наркобарона Коротышки экстрадировали в США

Овидио Гусман Лопес, сын главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), экстрадирован в США. Об этом сообщило американское Министерство юстиций.

По данным ведомства, господина Лопеса перевезли в США вчера, 15 сентября. Экстрадиция была осуществлена в сотрудничестве с правоохранительными органами Мексики.

Гусман Лопес был задержан в январе, что спровоцировало беспорядки, в ходе которых были убиты более 20 человек. Господина Лопеса содержали в тюрьме особо строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико. В США его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны.

Хоакин Гусман в 2019 году был экстрадирован в США, где его приговорили к пожизненному заключению. Его задержание также сопровождалось столкновениями и гибелью людей.

Лаура Кеффер