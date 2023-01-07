При задержании наркобарона в Мексике убиты 29 человек

Во время операции по задержанию наркобарона Овидио Гусмана Лопеса погибли не меньше 29 человек, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль. Среди убитых — 19 боевиков и 10 военнослужащих, передает радио Formula. 35 военных получили ранения.

Задержан 21 подозреваемый в нападении на правоохранительные органы. У боевиков изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберные винтовки.

Овидио Гусман Лопес был задержан 5 января. Это спровоцировало перестрелки на улицах города Кульякан в штате Синалоа. Сейчас наркобарон арестован до получения запроса об экстрадиции со стороны США.

Господин Гусман Лопес — сын главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, который в 2019 году был экстрадирован в США, где его приговорили к пожизненному заключению. Его задержание также сопровождалось столкновениями и гибелью людей.

Леонид Уварчев