МККК ведет поиск пропавших на Украине россиян

Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет работу по поиску пропавших на территории Украины россиян, заявил глава делегации организации в Москве Борис Мишель. По его словам, МККК получает списки от разных представителей властей, в том числе от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями, насколько это возможно»,— рассказал господин Мишель в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что МККК получил уже 13 тыс. запросов о поиске россиян и украинцев. «Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников»,— добавил Борис Мишель.

С мая Российский Красный Крест стал предоставлять материальную помощь — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных сел вглубь региона. Ранее такая помощь предоставлялась только переселенцам с Украины и присоединенных российских территорий.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский Красный Крест пересмотрел границы».

Лаура Кеффер