Минобрнауки РФ: находящиеся вблизи зоны СВО вузы уже готовят операторов БПЛА

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что некоторые российские высшие учебные заведения, находящиеся вблизи зоны проведения спецоперации на Украине, уже начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Но есть еще и запрос на операторов БПЛА — тех людей, которые умеют этим управлять. И у нас в ряде университетов, в том числе тех, которые находятся поблизости от зоны специальной военной операции, готовят необходимых специалистов»,— сообщил «РИА Новости» замглавы ведомства Денис Секиринский. Конкретные вузы, готовящие операторов дронов, чиновник не озвучил.

В начале июля нынешнего года вице-премьер России Андрей Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца 2023 года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента РФ Владимира Путина. Он назвал данную отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в российских школах.

Александр Кислов