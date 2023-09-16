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Коммерсантъ FM
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Вучич заявил, что Сербия намерена сохранять военный нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна под его руководством продолжит сохранять военный нейтралитет. По его словам, Белград намерен придерживаться такой политики, несмотря на то, что многие его ближайшие соседи в настоящее время уже являются членами НАТО.

«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы. Де-факто мы находимся в полном окружении стран, которые принадлежат одному военному объединению. Вместе с тем мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет»,— сообщил господин Вучич в ходе смотра военной техники в крепости сербского города Ниш.

В прошлом году Сербия ввела мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами, включая НАТО и Россию. Страна публично декларирует нейтралитет и равноудаленность по отношению к сторонам конфликта на Украине. При этом в июне нынешнего года на юге Сербии начались совместные с НАТО учения «Платиновый волк». Учений с российскими военными Белград проводить не намерен как минимум до окончания военной операции РФ на Украине.

Александр Кислов

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