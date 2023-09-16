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ЦТАК: Ким Чен Ын впечатлен современными российскими авиационными технологиями

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило, что в ходе визита в РФ лидер КНДР Ким Чен Ын оказался «глубоко впечатлен» современными технологиями России в области авиации и ее производственными возможностями. Такое заявление северокорейский лидер сделал после посещения авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные угрозы извне, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода»,-— говорится в сообщении ЦТАК. По мнению лидера КНДР, на сегодняшний день «российские авиационные технологии по своему уровню опережают потенциальные внешние угрозы». Также Ким Чен Ын заявил о «независимом потенциале и современности российской авиастроительной отрасли».

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Далее он совместно с Денисом Мантуровым посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов

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