В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре на площади 1 тыс. кв. м

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в двухэтажном торговом центре на Бухарестской улице, сообщает городское управление МЧС России. По информации ведомства, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

«16 сентября в 0:27 поступило сообщение о пожаре по адресу Фрунзенский район, ул. Бухарестская, дом 47. В здании размером 40х50 м, происходит горение на площади 1 тыс. кв. м. В 0:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— сообщается в официальном Telegram-канале петербургского управления МЧС. В ведомстве добавили, что в 1:40 пожар был локализован.

В ликвидации возгорания были задействованы 62 человека и 18 единиц техники. Причины пожара в настоящее время не называются.

По информации издания «Фонтанка», пожар начался в помещении ресторана, находящегося в здании торгового центра. Источники «Рен-ТВ» утверждают, что на данный момент площадь пожара уже увеличилась до 3600 кв. м, однако официального подтверждения этой информации нет.

Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», по адресу Бухарестская ул., д. 47, в Санкт-Петербурге находятся ТЦ и ресторан.

Александр Кислов