Депутат ГД Кастюкевич заявил, что сдал мандат ради работы в Херсонской области

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич сообщил, что решил сложить полномочия парламентария и перейти на работу в Законодательное собрание Херсонской области. Господин Кастюкевич избрался в херсонский парламент по списку единороссов, в котором он занимал вторую строчку.

«Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны»,— написал Игорь Кастюкевич в своем официальном Telegram-канале. Он не уточнил, какую позицию займет в херсонском парламенте. По информации Telegram-канала Brief, господин Кастюкевич рассматривается в качестве кандидата на пост председателя Заксобрания Херсонской области, однако «окончательное решение пока еще не принято».

Парламентарий также пообещал продолжить начатые им проекты в Воронежской области, от которой он избрался в Госдуму в 2021 году. В настоящее время господин Кастюкевич является секретарем регионального отделения «Единой России» в Херсонской области.

О решении Игоря Кастюкевича сложить полномочия депутата Госдумы стало известно 15 сентября. Его заявление о сдаче мандата уже официально одобрила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, следует из проектов постановлений на сайте нижней палаты парламента. ГД рассмотрит вопрос о снятии полномочий парламентария 19 сентября. Помимо него, сложить свой депутатский мандат решил и секретарь хакасского отделения «Единой России», экс-кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол, его заявление о сложении полномочий Госдума также рассмотрит 19 сентября.

Александр Кислов