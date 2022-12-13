Депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич оставил руководство «Молодежкой» ОНФ

Депутат «Единой России» в Госдуме, представляющий Воронежскую область, Игорь Кастюкевич рассказал о новом руководителе «Молодежки» Общероссийского народного фронта, которую он возглавлял пять лет. «Сегодня появился новый руководитель! Владимир Тараненко. Уверен, с ним у команды открываются новые горизонты развития»,- написал в своем телеграм-канале депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кастюкевич напомнил, что «с командой» создавал организацию «буквально с нуля», а сегодня в ней более 80 тыс. человек из всех регионов России. «Помогали в красных зонах и опустевших городах в пандемию, в зонах ЧС, включались после наводнений в Сибири и Крыму, боролись с последствиями пожаров в Забайкалье и Якутии, работали плечом к плечу в Арктике и на разливе нефти в Норильске... Мы всегда были там, где нужна помощь! Делаем это и сейчас в территориях СВО»,- заявил парламентарий. В сентябре он сообщал о своем намерении принять участие в частичной мобилизации.

Андрей Цветков