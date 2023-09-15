Попавший под санкции США банк «Ак барс» приостановил платежи юрлиц в инвалютах

Казанский «Ак барс» банк, который вчера попал в санкционный список США, сообщил о приостановке конверсионных операций и платежей юридических лиц «в ряде иностранных валют».

Физических лиц банк попросил «воздержаться» от проведения исходящих переводов в иностранных валютах «во избежание задержек в банках-корреспондентах».

При этом «Ак барс» банк заверил, что внутри России условия операций физических лиц в инвалюте не претерпели изменений. То же касается переводов в рублях как «внутри банка», так и в другие российские банки.

«Отделения банка, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в обычном режиме»,— заверила кредитная организация.

Как писал «Ъ-Казань», «Ак барс» банк контролируется правительством Татарстана, на его депозитах хранятся свободные средства бюджета республики. Решение включить его в санкционный список минфин США объяснил намерением «продолжать ограничивать возможности России получать выгоду от связей с международной финансовой системой».

Ранее под санкции Канады попал принадлежащий «Татнефти» московский банк «Зенит».

Ольга Кудрина