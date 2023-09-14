Под санкции США попал банк правительства Татарстана «Ак барс»

Контролируемый правительством Татарстана казанский банк «Ак барс» сегодня попал в обновленный санкционный список США.

В пресс-релизе минфина США поясняется, что Ак барс банк включен в этот перечь с целью «продолжать ограничивать возможности России получать выгоду от связей с международной финансовой системой».

Также под санкции попали компания «Соллерс», производящая автомобили в Татарстане – на территории особой экономической зоны «Алабуга», и АО «Группа ГМС», владеющее Казанским компрессорным заводом.

«В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы»,— говорится в сообщении. В нем поясняется, что одновременно «блокируются также любые организации, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам». Все операции контрагентов из США с ними запрещены. «Эти запреты включают в себя внесение любых пожертвований или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, в его пользу или в его пользу, а также получение любого пожертвования или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"