Количество посетителей фестиваля «Столица закатов» в 2023 году выросло на 14%

Нижегородский фестиваль «Столица закатов» в 2023 году посетили 400 тыс. человек, сообщает АНО «Центр 800». Это на 14% больше по сравнению с годом ранее. Основными посетителями фестиваля стали нижегородцы и туристы из Москвы, Сакнт-Петербурга, Самары, Казани и Кирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самой популярной площадкой фестиваля стала набережная Федоровского в Нижнем Новгороде и программа и «Соло на закате». На втором месте по посещаемости — Александровский сад, где проходили концерты классической, джазовой и популярной музыки. Также много зрителей было на мероприятиях на Нижне-Волжской набережной, на Стрелке и в сквере Свердлова. Меньше всего популярностью пользовалась «Гастрономическая Рождественская» по субботам.

Как писал «Ъ-Приволжье», летний музыкальный фестиваль «Столица закатов» прошел в Нижнем Новгороде в третий раз. Он открылся 3 июня, на его проведение Ростуризм перед своей ликвидацией успел выделить 40 млн руб.

Некоторые из нижегородцев сочли, что в Нижнем Новгороде слишком много бюджетных средств тратится на организацию культурно-массовых мероприятий. По их мнению, эти средства разумнее было бы направить на решение коммунальных и социальных проблем. Эту позицию они изложили в жалобе на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Андрей Репин