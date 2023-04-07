Фестиваль «Столица закатов» откроется в Нижнем Новгороде 3 июня

Летний музыкальный фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде в третий раз. Его открытие запланировано на 3 июня, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в эфире Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В этом году на "Столице закатов" мы не будем делать больших концертов на 30-40 тыс. человек. Концерты будут меньшего размера, но на большем количестве площадок. Мы еще в том году пришли к такому формату. Фишка в том, что в выходной летний день ты не сможешь не наткнуться на культуру»,– рассказал Олег Беркович.

Этим летом в Нижнем Новгороде также запланированы ночная программа в «Красной Слободе» и гастрономический фестиваль на улице Рождественской.

«Столицу закатов» впервые провели в 2021 году, фестиваль был приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В 2022 году организаторы увеличили количество мероприятий, вход на некоторые события стал платным.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на проведение «Столицы закатов» в 2023 году Ростуризм выделил 40 млн руб.

Анастасия Еремина