Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль «Столица закатов» откроется в Нижнем Новгороде 3 июня

Летний музыкальный фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде в третий раз. Его открытие запланировано на 3 июня, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в эфире Центра управления регионом.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В этом году на "Столице закатов" мы не будем делать больших концертов на 30-40 тыс. человек. Концерты будут меньшего размера, но на большем количестве площадок. Мы еще в том году пришли к такому формату. Фишка в том, что в выходной летний день ты не сможешь не наткнуться на культуру»,– рассказал Олег Беркович.

Этим летом в Нижнем Новгороде также запланированы ночная программа в «Красной Слободе» и гастрономический фестиваль на улице Рождественской.

«Столицу закатов» впервые провели в 2021 году, фестиваль был приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В 2022 году организаторы увеличили количество мероприятий, вход на некоторые события стал платным.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на проведение «Столицы закатов» в 2023 году Ростуризм выделил 40 млн руб.

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...