Жители пожаловались в СК РФ на большое количество концертов в Нижнем Новгороде

Нижегородцы направили на имя председателя СК РФ жалобу, в которой указали, что, по их мнению, в Нижнем Новгороде слишком много бюджетных средств тратится на организацию культурно-массовых мероприятий. Они считают, что эти средства разумнее было бы направить на решение коммунальных и социальных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, нижегородцы сообщили, что в Нижнем Новгороде задерживается переселение в благоустроенные квартиры жильцов аварийных домов, построенных в 40-е годы прошлого века и расположенных по улицам Героя Давыдова, Рябцева, Лубянской, Орджоникидзе и Коммуны. Также они указали ся на ненадлежащую работу ливневой системы в областном центре,

В региональном управлении СК РФ по озвученным доводам начата процессуальная проверка. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с нерасселением аварийного дома на улице Орджоникидзе.

И.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову поручено представить доклад о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки и расследования уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году Нижегородская область получила из федерального бюджета 40 млн руб., которые предназначены для проведения фестиваля «Столица закатов». В рамках этого фестиваля в Нижнем Новгороде все лето проходят концерты, спектакли,выставки и другие культурные мероприятия. Фестиваль стал одном из элементов программы по привлечению туристов в Нижегородскую область. Всего на эту программу в 2023-2025 годах планируется направить из областного и федерального бюджетов более 2 млрд руб.

Андрей Репин