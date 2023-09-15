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Коммерсантъ FM
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Китай введет санкции против Northrop Grumman и филиала Lockheed Martin за поставки Тайваню

Китай введет санкции против Northrop Grumman и филиала Lockheed Martin

Китай введет санкции против военно-промышленной компании Northrop Grumman и филиала Lockheed Martin в Сент-Луисе после их поставок оружия на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«24 августа филиал американской компании Lockheed Martin в Сент-Луисе, штат Миссури, в качестве главного подрядчика непосредственно участвовал в поставках американского оружия Тайваню, а компания Northrop Grumman неоднократно участвовала в поставках вооружений Тайваню… Китай решил ввести санкции в отношении двух вышеупомянутых американских военно-промышленных компаний»,— сказала Мао Нин (цитата по ТАСС).

Госпожа Мао добавила, что США «все дальше и дальше идут по ошибочному и опасному пути вооружения Тайваня», и призвала правительство Соединенных Штатов соблюдать принцип «одного Китая». Власти КНР, по ее словам, решительно настроены защищать национальный суверенитет и территориальную целостность государства.

Накануне Northrop Grumman заявила о готовности в 2024 году выделить $100 млн на проекты, связанные с Тайванем. Компания, по словам ее вице-президента Стефена О`Брайена, хочет наладить импорт оборонной продукции на Тайвань и сделать остров частью глобальной цепочки поставок Northrop Grumman.

В феврале за поставки оружия на Тайвань Китай уже вводил санкции против главного подразделения Lockheed Martin. Тогда корпорации запретили «заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем».

13 сентября Госсовет КНР и Центральный комитет Компартии выпустили директиву об углублении интеграции Тайваня и провинции Фуцзянь. План был опубликован на фоне очередной эскалации между материковым Китаем и островным Тайванем, правительство которого считает страну независимой от Пекина. Накануне обнародования директивы КНР начала крупнейшие за последнее время учения в море с участием авианосца «Шаньдун».

Петр Бузлаев

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