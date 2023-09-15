В Самаре пламя на бывшем заводе охватило площадь 1000 кв. метров

Площадь пожара на территории бывшего подшипникового завода в Самаре увеличилась до одной тысячи кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время пожар тушат 114 человек личного состава, 38 единиц техники. Также в ликвидации огня задействован пожарный поезд.

Пожар в здании на ул. Калинина, 1, начался в пятницу утром. Объект находится в районе Кировского рынка.

По информации регионального ГУ МЧС, на территории здания загорелось масло. Изначально пламя охватило площадь 100 кв. м, но позже она увеличилась.

По данным силовиков, возгорание произошло в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9. Прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов