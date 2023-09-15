В Самаре начата проверка из-за пожара на бывшем заводе подшипников

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Советском районе Самары увеличилась почти до 500 кв. м. По факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает прокуратура.
Контрольный орган проверяет, соблюдалось ли на объекте противопожарное законодательство. При необходимости будут приняты меры.
Пожар в здании на ул. Калинина, 1, начался в пятницу утром. Объект находится в районе Кировского рынка.
По информации регионального ГУ МЧС, на территории здания загорелось масло. Изначально пламя охватило площадь 100 кв. м, но позже она увеличилась.
По данным прокуратуры, возгорание произошло в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9. Пламя до сих пор не потушили. Погибших и пострадавших нет.