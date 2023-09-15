В Самаре начата проверка из-за пожара на бывшем заводе подшипников

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Советском районе Самары увеличилась почти до 500 кв. м. По факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Контрольный орган проверяет, соблюдалось ли на объекте противопожарное законодательство. При необходимости будут приняты меры.

Пожар в здании на ул. Калинина, 1, начался в пятницу утром. Объект находится в районе Кировского рынка.

По информации регионального ГУ МЧС, на территории здания загорелось масло. Изначально пламя охватило площадь 100 кв. м, но позже она увеличилась.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9. Пламя до сих пор не потушили. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов