Новые энергоблоки Нововоронежской АЭС могут быть построены на четыре года раньше — в 2032 и 2036 годах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и директор Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС, входит в концерн «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом) Владимир Поваров договорились об «ускорении» строительства двух новых энергоблоков. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там пояснили, что сооружение энергоблоков №8 и №9 может стартовать «раньше первоначальных сроков», чтобы ввести их в эксплуатацию в 2032 и 2036 годах соответственно.

Изначально в дорожной карте сооружения атомных энергоблоков России в 2036 году планировался пуск восьмого энергоблока. Строительство по ней предполагалось начать в 2030 году.

По словам Александра Гусева, регион «заинтересован в ускорении строительства». В пресс-службе пояснили, что запуск новых энергоблоков «принесет хорошие инвестиции в областной бюджет, появятся дополнительные рабочие места»: «Воронежские предприятия смогут изготавливать необходимое оборудование. А это будет стимулировать рост промышленного производства».

Стоимость строительства в сообщении не приводится.

Владимир Поваров заявил, что «подготовка идет». Под энергоблоки уже выделен земельный участок площадью 1,7 тыс. га в Каширском и Острогожском районах — около 700 га в Каширском и порядка 1 тыс. га в Острогожском. Эти территории не заняты землями населенных пунктов и являются «удаленными для своих муниципалитетов».

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Атом подбирает параметры».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте