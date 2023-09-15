В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Сочи президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает «РИА Новости». Лидеры двух стран обсудили острые темы и ответили на вопросы журналистов.

На встрече Владимир Путин сообщил, что проинформирует Александра Лукашенко о состоявшемся на этой неделе саммите с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Беларуси отметил, что Москва, Минск и Пхеньян могут подумать о сотрудничестве «на троих». Главы стран также обсудили ход СВО и двусторонние отношения.

О переговорах глав двух государств 15 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии прибыл в Сочи вечером 14 сентября. Его встретил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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