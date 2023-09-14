Путин и Лукашенко проведут 15 сентября переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут 15 сентября переговоры в Сочи. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее»,— прокомментировал Дмитрий Песков предстоящую встречу глав двух государств.

4 сентября глава РФ провел в Сочи переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча длилась более трех часов.

Татьяна Ручкина

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