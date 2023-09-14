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Глава Беларуси Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Сочи с официальным визитом. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

«Уверен, диалог двух лидеров, площадкой для которого снова выбран Сочи, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами»,— говорится в сообщении.

По данным белорусских СМИ, основными темами переговоров Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина станут международная обстановка и проблемы регионов.

Анастасия Донскова

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