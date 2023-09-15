Глава ВТБ Костин призвал ждать нового мирового кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что признаков грядущего глобального экономического кризиса пока нет. При этом он призвал ожидать такую ситуацию, поскольку мировые кризисы всегда случаются внезапно.

«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем»,— заявил глава ВТБ в интервью РБК. По его словам, экономика США неожиданно демонстрирует результаты лучше, чем были. «Китай, кстати, немножко подсел, но мне кажется, это не приговор — там тоже есть своя логика, своя перестройка экономики»,— считает он.

При этом Андрей Костин отметил, что кризис всегда случается неожиданно, поэтому «надо всегда его ждать». «Нас так и настраивают в Центральном банке через разные стресс-тесты»,— рассказал глава ВТБ. В этом контексте он напомнил про пандемию коронавируса, которую никто не ожидал и которая спровоцировала кризис мировой экономики.

Сегодня годовщина начала мирового финансового кризиса 2008 года. Именно 15 сентября американский инвестиционный банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве из-за огромных позиций в ипотечных облигациях, ставших проблемными. Крах этого инвестбанка обычно называют кульминацией ипотечного кризиса в США, который начался в августе 2007 года. в фазу мирового финансового кризиса.

При этом в последнем обзоре Всемирной торговой организации (ВТО) говорится, что наиболее эффективный инструмент поддержания стабильных темпов роста экономик и преодоления кризисов — это курс последних десятилетий на глобализацию.

Подробнее об этом — в материале «ВТО противится фрагментации экономик».

Анастасия Ларина