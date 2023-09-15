Базу отдыха «Радуга» под Туапсе повторно выставили на торги за 49,5 млн рублей

Базу отдыха «Радуга», которая расположена в бухте Инал, снова выставили на торги за 49,5 млн руб. Ранее объект принадлежал экс-подрядчику реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи — ООО «ССМУ "Краснодар"», сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота входит 12 туристических домиков площадью от 60 до 146,9 кв. м, а также право аренды земельного участка общей площадью более 8,2 тыс. кв. м до 14 июня 2056 года в бухте Инал.

Подать заявки на участие в торгах можно с 18 сентября по 10 декабря включительно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ССМУ "Краснодар" зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Компания занимается подготовкой строительных площадок. Владельцем является Юрий Клещенко, в 2021 году его подозревали в сомнительных сделках по продаже организации за 235 млн руб.

Ранее базу отдыха пытались продать за 55 млн руб. В конце июня 2023 года объект выставили на торги за 49,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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