Турбазу «Радуга» в бухте Инал повторно выставили на торги за 49 млн рублей

Базу отдыха в бухте Инал Туапсинского района повторно выставили на аукцион за 49,5 млн руб. Сообщение о проведении торгов опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Турбаза «Радуга» / Бухта Инал Фото: VK Турбаза «Радуга» / Бухта Инал

В один лот включены 12 летних домиков и право аренды на земельный участок площадью 8,2 тыс. кв. м, на котором расположена турбаза. Ранее имущество пытались продать за 55 млн руб., однако торги не состоялись из-за недостаточного числа заявок.

Аукцион проведут в рамках реализации имущества предприятия-должника — специализированного строительно-монтажного управления «Краснодар» — 9 августа текущего года. Компания была признана банкротом в июне 2019 года. Сумма требований кредиторов предприятия, согласно отчету арбитражного управляющего Виктории Тихомировой, составляет 1,4 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ССМУ "Радуга"» было зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Подготовка строительных площадок является основным видом деятельности предприятия. Основным совладельцем компании является Юрий Клещенко, которого в 2021 году подозревали в сомнительных сделках по продаже организации за 235 млн руб.

Анастасия Донскова

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